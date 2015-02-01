Написать описание категорий с ключами

Здравствуйте!

Нужно написать текста для категорий сайта авто тематики.

Оплата по сдаче проекта. Сдам его через дня 2 и оплачу вашу работу.

Нужно около 15 текстов по 1000 символов. Оплата приват-банк или вебмани.

ТЗ и ключи на текст вышлю сегодня к ночи.

Срок: очень важно завтра закончить!

Сайт http://alluniparts.ru/

Пишите свои цены за 1к символов.