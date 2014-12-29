Нужны SEO статьи копирайтинг

Нужно сделать тексты для сайта, тема - Электромонтаж Объем текста - нужно оценить наши поисковые фразы и оценить конкретные страницы: и на основе их предложить количество уникальных страниц по услугам И на каждой странице сформировать текст. огласите ...
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Нужны качественные статьи для для seo оптимизации сайта (количество знаков 2000-3500) под регион г.Кривой Рог
1. Статьи рассчитаны на читателей-профессионалов. Желательно иметь определенное представление о темах: "Фасады", "Утепление стен", "Архитектурные изыски", "Отделка фасада".
2. Текст должен быть интересен для того чтобы его прочитали полностью
по следующим темам:
- Текст для главной страницы в котором будут учтена деятельность компании. а именно пластиковые окна, балконы под ключ, утепление стен пенопластом, защитные роллеты и жалюзи.
-Утепление стен пенопластом
-Утепление стен пенопластом своими руками
- Балконы под ключ...
Уникальность текста от 95%(учитывая некоторые факторы допускается 90%), проверяю по advengo, готов рассмотреть все ваши пожелания
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