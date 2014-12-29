Нужны SEO статьи копирайтинг

Нужны качественные статьи для для seo оптимизации сайта (количество знаков 2000-3500) под регион г.Кривой Рог

1. Статьи рассчитаны на читателей-профессионалов. Желательно иметь определенное представление о темах: "Фасады", "Утепление стен", "Архитектурные изыски", "Отделка фасада".

2. Текст должен быть интересен для того чтобы его прочитали полностью

по следующим темам:

- Текст для главной страницы в котором будут учтена деятельность компании. а именно пластиковые окна, балконы под ключ, утепление стен пенопластом, защитные роллеты и жалюзи.

-Утепление стен пенопластом

-Утепление стен пенопластом своими руками

- Балконы под ключ...

Уникальность текста от 95%(учитывая некоторые факторы допускается 90%), проверяю по advengo, готов рассмотреть все ваши пожелания