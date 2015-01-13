Мощные продающие тексты на страницы сайта

$13
КопирайтингЗавершен10 заявок275 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать сильные грамотные продающие тексты (всё только по делу) для основных страниц КАТЕГОРИЙ сайта по теме автомобильной компании. Компания занимается обслуживанию и продаже запчастей(новых, б/у) для автомобилей элитных марок. Компания имеет три филиала - в России, Китае и Америке.

Страницы:

Bentley,

Bugatti,

Rolls-Royce,

Ferrari,

Maserati,

Aston Martin,

Lamborghini,

Maybach.

Уникальность текстов не менее — 96%.

Задача склонить покупателя читающего текст к покупке, к заказу, к совершению звонка по контактным данным.

Только продающие грамотные тексты от понимающего и разбирающегося копирайтера.

Можно приукрасить всё что нужно.

Количество символов по каждой странице - 700.

Цена 120 руб за 1000 символов = сумма работы по заказу 700 руб.

Время написания - 3 дня!

Оплата после личной проверки каждого текста.

Способы оплаты на выбор: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк.

!!! При хорошем качестве работы с исполнителем будет продолжено сотрудничество по другим проектам.

!!! В заявке обязательно сразу указывайте цену и время.

9 лет назад
Persona600
Воронцов 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Looord
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$15
3 дня
Отлично, быстро, не шаблонно!
Спасибо за интересное сотрудничество. Хорошо и четко поставленная задача. С обратной связью и оплатой проблем не было - все четко и в срок.
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