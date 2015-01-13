Мощные продающие тексты на страницы сайта

Нужны качественные статьи для для seo оптимизации сайта (количество знаков 2000-3500) под регион г.Кривой Рог 1. Статьи рассчитаны на читателей-профессионалов. Желательно иметь определенное представление о темах: "Фасады", "Утепление стен", "Архитектурные изыски", "Отделка фасада". 2. Текст должен быть интересен ...
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Написать сильные грамотные продающие тексты (всё только по делу) для основных страниц КАТЕГОРИЙ сайта по теме автомобильной компании. Компания занимается обслуживанию и продаже запчастей(новых, б/у) для автомобилей элитных марок. Компания имеет три филиала - в России, Китае и Америке.
Страницы:
Bentley,
Bugatti,
Rolls-Royce,
Ferrari,
Maserati,
Aston Martin,
Lamborghini,
Maybach.
Уникальность текстов не менее — 96%.
Задача склонить покупателя читающего текст к покупке, к заказу, к совершению звонка по контактным данным.
Только продающие грамотные тексты от понимающего и разбирающегося копирайтера.
Можно приукрасить всё что нужно.
Количество символов по каждой странице - 700.
Цена 120 руб за 1000 символов = сумма работы по заказу 700 руб.
Время написания - 3 дня!
Оплата после личной проверки каждого текста.
Способы оплаты на выбор: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк.
!!! При хорошем качестве работы с исполнителем будет продолжено сотрудничество по другим проектам.
!!! В заявке обязательно сразу указывайте цену и время.
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