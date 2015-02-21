Разбавить текст ключами (SЕО)

Требуется рерайтер для наполнения текстами интернет-магазинов автозапчастей (новости + тесты на страницы). Оплата по факту объема работ. Объем работы — 100 тыс. знаков. Требования: Мужчина, понимание работы узлов автомобиля на уровне автомобилиста. Бюджет из расчета 30 руб/ 1000 заков ...
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Есть готовые статьи по 1500 зн.
Их нужно разбавить ключевыми словами (SЕО)
Таких статей 6 шт
Ключи уже готовы
Моментальная постоплата
ВМ, Сбер, QIWI
Студии не рассматриваются
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