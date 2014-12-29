Тексты о бетономешалках

КопирайтингЗакрыт18 заявок185 просмотров
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Требуются статьи и описания бетономешалок Патриот, по сути — рерайт с вашими исходниками.

Важен нормальный слог и умение вставлять много ключевых запросов.

Предпочтение авторам, разбирающимся в теме, с аналогичными работами в портфолио.

Цена 70р/1000збп. Оплата строго Webmoney на R-кошелек по факту получения работы.

9 лет назад
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
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