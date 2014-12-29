Тексты о бетономешалках

Требуется рерайтер для наполнения текстами интернет-магазинов автозапчастей (новости + тесты на страницы). Оплата по факту объема работ. Объем работы — 100 тыс. знаков. Требования: Мужчина, понимание работы узлов автомобиля на уровне автомобилиста. Бюджет из расчета 30 руб/ 1000 заков ...
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Требуются статьи и описания бетономешалок Патриот, по сути — рерайт с вашими исходниками.
Важен нормальный слог и умение вставлять много ключевых запросов.
Предпочтение авторам, разбирающимся в теме, с аналогичными работами в портфолио.
Цена 70р/1000збп. Оплата строго Webmoney на R-кошелек по факту получения работы.
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