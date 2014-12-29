Тексты о декоративной штукатурке

КопирайтингЗакрыт33 заявки249 просмотров
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Нужны тексты о дорогостоящей декоративной штукатурке: как восторженные эмоции так и техническое описание требований. Важно - автор должен уметь качественно вписывать большое количество ключей.

Оплата строго webmoney на R-кошелек после принятия работы, 80р/1000збп. Предоплату не делаю, смотрите отзывы авторов.

9 лет назад
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
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