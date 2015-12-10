Спецпроект по Joomla 3 + ADS_Manager

Нужно внести правки на битрикс, ТЗ прилагаю. Пишите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Долгосрочный проект. Нужен специалист который в связке Джумлы и компонента доски объявлений может писать запросы в базу данных, изменять исходный код компонента, добавлять функционал в админку и фронт.
Детальное ТЗ предоставлю.
Проект долгосрочный, все задания делятся на ТЗ, оплачиваются сдельно.
прошу оставлять заявки в проект незанятым веб-программистам, способным решать подобные задачи.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $150
Делать нужно только на Джумле, свежая версия. Нужна адаптивная верстка и динамичная (напишу, что и как должно появляться при прокрутке страницы). Небольшое ТЗ со скринами в прикрепленном файле. Бюджет: 150$ (оплата в рублях) Только уверенным исполнителя, чистый код. Без репутации ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить шаблон NewsAnchor на WordPress 4.3.1 так, что бы сайт внешне был полностью идентичен демке данного шаблона http://demo.athemes.com/newsanchor/Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо натянуть сделанную под GeoCore движок вёрстку, на сам движок. Ссылка на движок http://geodesicsolutions.com/geocore-software.html Доступ к панели администрации сайта будет Интересует цена вопроса, сроки, да и вообще кто может это сделать. Детали напишу потенциальному исполнителю.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется доработать шаблон для ImageCMS - необходимо сделать возможность увеличения изображений в карточках товаров на мобильных устройствах. Используется адаптивный шаблон. Сайт - devcar.ruСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется сверстать и создать на wp сайт тематики азартных игр по готовому psd макету. Дизайн и функционал простой - из нюансов только - 1) должна быть микроразметка 2) сайт должен успешно проходить проверку от гугла ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно к завтрашнему вечеру, ну хотя бы к утру воскресения сделать все по этому списку приоритет цена, оставляйте скайп сегодня позвоню Список правок выглядит следующим образом: Вот сайт: [url=http://dreamandstudy.ru/about-us/teachers-catalogue/]http://dreamandstudy.ru[/url] 1) не нашли в админке, где можно подгружать видео и кафешки. [url=http://dreamandstudy.ru/kafe/]http://dreamandstudy.ru/kafe/[/url] --- ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $120
Сайт необходимо сделать на cms с набором сео модулей. Желателен Drupal 7 или Wordpress Верстка для планшетов и мобильный есть -требование основное, отсутствие горизонтальной прокрутки на экране устройства. Корректность работы в IE проверяем с 8 и выше.Завершен8 лет назад
Всем привет! Необходимо немного доработать страницу товара в интернет магазине на wordpress + woocommerce. Всё наглядно видно на скринах как есть / как должно быть. Ниже подробнее всё распишу по пунктам: 1. Список категорий слева должен быть ...Закрыт8 лет назад
- $150
Необходимо выполнить ряд серьезных правок по сайту, на битриксеЗавершен6 лет назад