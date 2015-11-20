Доработки на WP

Сайт необходимо сделать на cms с набором сео модулей. Желателен Drupal 7 или Wordpress Верстка для планшетов и мобильный есть -требование основное, отсутствие горизонтальной прокрутки на экране устройства. Корректность работы в IE проверяем с 8 и выше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно к завтрашнему вечеру, ну хотя бы к утру воскресения сделать все по этому списку
приоритет цена, оставляйте скайп сегодня позвоню
Список правок выглядит следующим образом:
Вот сайт: http://dreamandstudy.ru
1) не нашли в админке, где можно подгружать видео и кафешки.
http://dreamandstudy.ru/kafe/ --- вот это страницы нет в админке (и слово кафе должно быть cafe), чтобы заполнить кафешки
Также на странице тихое кафе не работает фильтр... выдает по 10 раз одно и то же метро.
2) http://dreamandstudy.ru/about-us/teachers-catalogue/ --- в админке есть, но загрузить туда видео нельзя для преподавателей. Нужно сделать так, чтобы фото для каталога преподавателей редактировалось из раздела редактирования карточки преподавателя.
А переход из каталога в карточку при клике на фото сохраняем.
3) http://dreamandstudy.ru/prepodavateli-frantsuzskogo-yazy-ka/mishel-dzhordan/ --- на стр. препода поехал второй столбик.
И так происходит всегда, если добавлять нового преподавателя.
4) На страницах с языками:
http://dreamandstudy.ru/languages/english/
http://dreamandstudy.ru/languages/spanish/
http://dreamandstudy.ru/languages/french/
http://dreamandstudy.ru/languages/german/
http://dreamandstudy.ru/languages/italian/
Внизу в блоке "наши предложения" не всегда работают ссылки при нажатии на "подробнее"
И еще социальные кнопки в середине страницы поехали.
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