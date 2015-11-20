Доработки на WP

Нужно к завтрашнему вечеру, ну хотя бы к утру воскресения сделать все по этому списку

приоритет цена, оставляйте скайп сегодня позвоню

Список правок выглядит следующим образом:

Вот сайт: http://dreamandstudy.ru

1) не нашли в админке, где можно подгружать видео и кафешки.

http://dreamandstudy.ru/kafe/ --- вот это страницы нет в админке (и слово кафе должно быть cafe), чтобы заполнить кафешки

Также на странице тихое кафе не работает фильтр... выдает по 10 раз одно и то же метро.

2) http://dreamandstudy.ru/about-us/teachers-catalogue/ --- в админке есть, но загрузить туда видео нельзя для преподавателей. Нужно сделать так, чтобы фото для каталога преподавателей редактировалось из раздела редактирования карточки преподавателя.

А переход из каталога в карточку при клике на фото сохраняем.

3) http://dreamandstudy.ru/prepodavateli-frantsuzskogo-yazy-ka/mishel-dzhordan/ --- на стр. препода поехал второй столбик.

И так происходит всегда, если добавлять нового преподавателя.

4) На страницах с языками:

http://dreamandstudy.ru/languages/english/

http://dreamandstudy.ru/languages/spanish/

http://dreamandstudy.ru/languages/french/

http://dreamandstudy.ru/languages/german/

http://dreamandstudy.ru/languages/italian/

Внизу в блоке "наши предложения" не всегда работают ссылки при нажатии на "подробнее"

И еще социальные кнопки в середине страницы поехали.