Создать сайт визитку. По готовому дизайну.

$120
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок214 просмотров
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Сайт необходимо сделать на cms с набором сео модулей. Желателен Drupal 7 или Wordpress

Верстка для планшетов и мобильный есть -требование основное, отсутствие горизонтальной прокрутки на экране устройства.

Корректность работы в IE проверяем с 8 и выше.

8 лет назад
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$120
5 дней
Отличное выполнения заказ без лишней волокиты, помог с некоторыми спорными моментами, предложил как можно реализовать. Рекомендую на 100%. Отличное качество и сроки по разумной цене.
Сотрудничаю с Алексеем второй раз. Оплата получена в полном объеме.
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