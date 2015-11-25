1. В мобильной версии есть ссылка на корзину. Она прячется во второй кнопке, третий пункт. Нужно сделать отдельную кнопку-значок в том ряду и сделать, чтобы он показывал корзину, как сейчас та ссылку. Ту ссылку убрать из ...
[Wordpress]: категории не открываются, вместо них белый экран
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Такая проблема - при попытке перейти на страницу любой категории на сайте просто белый экран открывается. Нужно исправить этот момент, чтобы корректно выводились данные из категории.
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