[Wordpress]: категории не открываются, вместо них белый экран

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок193 просмотра
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Добрый день!

Такая проблема - при попытке перейти на страницу любой категории на сайте просто белый экран открывается. Нужно исправить этот момент, чтобы корректно выводились данные из категории.

WordPress
8 лет назад
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Grigorius
Григорий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Рекомендую! Отличный специалист.
Хороший заказчик) Рекомендую.
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