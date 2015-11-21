Форма заказа для сайта

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки162 просмотра
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В Muse создал форму заказа, теперь хочу установить её на свой сайт

сайт на Joomla! 2.5.28 http://tavelestur.ru

нужен код формы для создания модуля

форма должна оставаться на месте при прокрутке, изначально - на высоте сразу под главным меню

8 лет назад
Dmitri125
Дмитрий 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
wvarious
44 годаМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня
Кроме качественно выполненной работы, Николай дал несколько хороших советов, самостоятельно подправил мои же косяки. Рекомендую!
Только положительные эмоции от работы, своевременная оплата. Регомендую.
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