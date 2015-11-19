Доработка сайта в Битрикс

В шаблон нужно интегрировать выбор торговых предложений Настроить вывод аналогов товара (пользовательский справочник) бюджет 6500 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется провести дополнительные работы на сайте http://itspb.ru согласно вложенному файлу. Просьба писать
стоимость выполнения отдельных пунктов.
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