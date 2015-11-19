Доработка сайта в Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки152 просмотра
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Требуется провести дополнительные работы на сайте http://it­spb.ru согласно вложенному файлу. Просьба писать

стоимость выполнения отдельных пунктов. 

8 лет назад
nik369
55 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад