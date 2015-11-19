Контентный проект под ключ

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужно создать контентный портал. 

Пример - www.internet-technologies.ru

Список разделов и другие требования сможем предоставить.

Интересует вопрос выбора CMS и стоимости создания проекта, аналогичному приведенному выше.

Спасибо.

8 лет назад
alikfeld2
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад