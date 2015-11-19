Оптимизация работы сайта Wordpress

Сайт джумла 1.5 виртуал март имеется выгрузка товаров в эксель, которая не работает - выдает 500 ошибку. Нужно найти и устранить причину.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из того, что требуется в первую очередь - ускорить работу сайта на Wordpress. Найти причины тормозов -> устранить.
-Просканировать нагрузку от плагинов/скриптов - устранить особо тяжелые или заменить их.
-Оптимизировать работу сервера.
-Выполнить советы Google PageSpeed
-Оптимизировать загрузку стилей/скриптов
По факту подобных работ с сайтом практически не производилось, что привело в конечном итоге к частым сообщениям о недоступности, долгой загрузке и другим сбоям. Перед началом работы могу дать Вам доступы, дабы Вы смогли оценить свои силы и ввести меня в курс дела - что можно сделать, что убрать, что изменить и т.д.
Работа должна быть произведена по максимуму - любые предложения по ускорению сайта только приветствуются. По бюджету смогу подвинуться в Вашу сторону, если фронт и объем работ будут действительно стоить того.
Заранее всем спасибо за предложения!
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