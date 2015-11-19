Оптимизация работы сайта Wordpress

Из того, что требуется в первую очередь - ускорить работу сайта на Wordpress. Найти причины тормозов -> устранить.

-Просканировать нагрузку от плагинов/скриптов - устранить особо тяжелые или заменить их.

-Оптимизировать работу сервера.

-Выполнить советы Google PageSpeed

-Оптимизировать загрузку стилей/скриптов

По факту подобных работ с сайтом практически не производилось, что привело в конечном итоге к частым сообщениям о недоступности, долгой загрузке и другим сбоям. Перед началом работы могу дать Вам доступы, дабы Вы смогли оценить свои силы и ввести меня в курс дела - что можно сделать, что убрать, что изменить и т.д.

Работа должна быть произведена по максимуму - любые предложения по ускорению сайта только приветствуются. По бюджету смогу подвинуться в Вашу сторону, если фронт и объем работ будут действительно стоить того.

Заранее всем спасибо за предложения!