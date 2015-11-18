Добрый день. На посадочной странице, CMS Joomla, необходимо реализовать функционал (скрин прикреплен): - карусель из кружков с фото, центральный круг всегда большой. Фото с помощью стрелочек двигаются по кругу. - когда фото попадает в большой кружок - внизу ...
Требуется внести изменения в шапку сайта на Wordpress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Требуется человек, готовый выполнить поставленные задачи:
1. Сдвинуть меню навигации.
2. Изменить местоположение логотипа, его допустимую ширину (ширина 160px) и высоту. Разместить слева от меню навигации.
3. Рекламный блок в шапке выровнять по центру над меню.
4. Заменить стандартную форму поиска на раскрывающуюся после клика на кнопку (скрин 3). После раскрытия меняется цвет кнопки.
5. При прокрутке страницы закрепить блок в котором лого, меню и кнопка, вызывающая форму поиска, т.е рекламный блок скрывается при прокрутке страницы, а навигационное меню нет.
Прикрепил 3 файла - как выглядит сейчас, конечный, а также, как должно выглядеть при клике на кнопку поиска.
В файле № 3 рекламный блок должен быть центрирован (как на 4).
При подаче заявки указывайте, пожалуйста, срок и стоимость работы.
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