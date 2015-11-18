Требуется внести изменения в шапку сайта на Wordpress.

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок166 просмотров
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Приветствую!

Требуется человек, готовый выполнить поставленные задачи:

1.      Сдвинуть меню навигации.

2.      Изменить местоположение логотипа,  его допустимую ширину (ширина 160px) и высоту. Разместить слева от меню навигации.

3.      Рекламный блок в шапке выровнять по центру над меню.

4.      Заменить стандартную форму поиска на раскрывающуюся после клика на кнопку (скрин 3). После раскрытия меняется цвет кнопки.

5.      При прокрутке страницы закрепить блок в котором лого, меню и кнопка, вызывающая форму поиска, т.е рекламный блок скрывается при прокрутке страницы, а навигационное меню нет.

Прикрепил 3 файла  - как выглядит сейчас, конечный, а также, как должно выглядеть при клике на кнопку поиска.

В файле № 3 рекламный блок должен быть центрирован (как на 4).

При подаче заявки указывайте, пожалуйста, срок и стоимость работы.

WordPress
8 лет назад
mosrodik
Николай 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад