Требуется внести изменения в шапку сайта на Wordpress.

Приветствую!

Требуется человек, готовый выполнить поставленные задачи:

1. Сдвинуть меню навигации.

2. Изменить местоположение логотипа, его допустимую ширину (ширина 160px) и высоту. Разместить слева от меню навигации.

3. Рекламный блок в шапке выровнять по центру над меню.

4. Заменить стандартную форму поиска на раскрывающуюся после клика на кнопку (скрин 3). После раскрытия меняется цвет кнопки.

5. При прокрутке страницы закрепить блок в котором лого, меню и кнопка, вызывающая форму поиска, т.е рекламный блок скрывается при прокрутке страницы, а навигационное меню нет.

Прикрепил 3 файла - как выглядит сейчас, конечный, а также, как должно выглядеть при клике на кнопку поиска.

В файле № 3 рекламный блок должен быть центрирован (как на 4).

При подаче заявки указывайте, пожалуйста, срок и стоимость работы.