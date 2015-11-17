Доработка сайта на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт полностью готов, не работает несколько ссылок и кнопок.

WordPressДоработка сайта на WordPress
8 лет назад
HelenaBelevich
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад