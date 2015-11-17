Написать CMS для сайта отзывов

$30
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать CMS для сайта отзывов. 

Одностраничник, сайт должен уметь 2 вещи для пользователя: 

- отсортировать и прочитать отзывы по нескольким категориям 

- оставить свой отзыв в категорию 

Я через cms должен: 

- модерировать отправляемые мне отзывы 

- менять теги, описание кампании, ссылки на услуги кампании, редактировать категории, по которым сортируются отзывы 

Прототип скину 

От вас сроки и цена

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов