Нужно написать црм

Нужно написать crm для полного трекинга цикла заявки: от привлечения посетителя до конверсии и отчётов.

Ключевые моменты:

- разные группы пользователей с разными правами

- каналы и субаккаунты

- карточка клиента

- цикл заказа от момента подачи заявки до успешной конверсии

- реализация скриптов (алгоритмов) внутри цикла жизни заявки

- интеграция с виртуальной АТС для организации, записи и трекинга телефонных разговоров

- хранение файлов

- документооборот

- отчёты (порядка 10 типов)

- лёгкий АПИ для загрузки первичной информации по заявкам и выгрузки обратно конверсий

Разумеется, нужно будет в дальнейшем заниматься поддержкой.

Думаю, что с этой задачей лучше справится коллектив, который уже имел опыт в написании подобных crm и имеет что показать, как пример (в частности, интеграция АТС). По данной заявке бюджет не оценить, но какую-то вилку предложить можно. Мне это нужно для оценки порядка цифр. При обсуждении по интересным предложениям будем говорить более конкретно.

Срок до сдачи предварительно рабочей версии - 3-4 месяца (минимальный функционал). Далее будем дорабатывать и оттачивать. Работа этапами по безопасной сделке.

Предлагайте ориентировочные сроки и вилку по стоимости.