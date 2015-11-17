Настроить интеграцию лендинга с crm leadvertex

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

настроить интеграцию лендинга с crm leadvertex

Сразу в скайп

8 лет назад
qwerte
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно написать црм

    $5000

    Нужно написать crm для полного трекинга цикла заявки: от привлечения посетителя до конверсии и отчётов. Ключевые моменты: - разные группы пользователей с разными правами - каналы и субаккаунты - карточка клиента - цикл заказа от момента подачи заявки до успешной ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптация HTML шаблона под Joomla 3

    Приобретен HTML шаблон. Демо шаблона у продавца: [url=http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/]http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/[/url] Тема устраивает практически всем, но она сделана в виде HTML шаблона.  Задача - адаптировать шаблон для использования Joomla 3. Допускается чистая установка, с очисткой базы Joomla. Заполнение сайта будет производиться ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать 2 странички сайта на umi

    сделать две контентные страницы для сайта kristalnaya.ru по макету. сайт на umi, нужно сделать 2 странички. согласно макетам (макеты плохие - скрин с сайта с нанесеным по верх текстом и иконками). + есть вордовский файл с ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос и обновление сайта на Joomla

    Есть сайт, который был заражен какой-то гадостью. Гадость была вычищена (файлы сайта не пострадали), а сам сайт был обновлен до последней версии cms. после этого в админку не войти - белая страница.   Теперь предполагается сделать следующее:  Перенести ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Помощь с загрузкой товаров из xls в Virtuemart 3

    Добрый день. Прошу Вас писать ориентировочную стоимость и сроки выполнения задачи, если она Вам понятна. Если же есть вопросы - задавайте. Сайт на Jomla3 + VirtuMart 3 (последние версии, если уже нет, можем обновить). Адрес сайта: ...

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Надо внести небольшие правки в сайт на NetCat

    Сайт alumarket.ru 1. Левое меню немного раздвигаем на три части - http://prntscr.com/93nz75 (до алюминиевых ворот, до пвх-завес, и три последний ссылки) Между частями расстояние точек десять. 2. В блоке новостей слева выводим не 3, а 5 последний пунктов. 3. В ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка на wordpress

    Кратко : есть сайт http://alkonark.ru/  Программист сдулся и не доделал несколько важных моментов. Нужно: 1) При нахождении в подкатегории, берётся заголовок из родительской. Вот пример http://alkonark.ru/simptomatika/abstinentnyj-sindrom/  Нужно чтобы присваивался свой (довольно логично.. правда?) 2) Нужно сделать кольцевую ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад