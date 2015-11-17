Нужно написать crm для полного трекинга цикла заявки: от привлечения посетителя до конверсии и отчётов. Ключевые моменты: - разные группы пользователей с разными правами - каналы и субаккаунты - карточка клиента - цикл заказа от момента подачи заявки до успешной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
настроить интеграцию лендинга с crm leadvertex
Сразу в скайп
- Похожие заказы
- $5000Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется админ для мелких и крупных доработок. Сайт http://www.red-line.com.ua/ заявки наСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Натянуть верстку на мод икс рево Оставляйте заявки, кто готов приступить В заявках указывайте свой скайпСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Несложная работа! Сроки 3 дня. Жду цену.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Приобретен HTML шаблон. Демо шаблона у продавца: [url=http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/]http://xena.tonytemplates.com/tonytemplates/23-live-radio/light-radio/[/url] Тема устраивает практически всем, но она сделана в виде HTML шаблона. Задача - адаптировать шаблон для использования Joomla 3. Допускается чистая установка, с очисткой базы Joomla. Заполнение сайта будет производиться ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
сделать две контентные страницы для сайта kristalnaya.ru по макету. сайт на umi, нужно сделать 2 странички. согласно макетам (макеты плохие - скрин с сайта с нанесеным по верх текстом и иконками). + есть вордовский файл с ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, который был заражен какой-то гадостью. Гадость была вычищена (файлы сайта не пострадали), а сам сайт был обновлен до последней версии cms. после этого в админку не войти - белая страница. Теперь предполагается сделать следующее: Перенести ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Прошу Вас писать ориентировочную стоимость и сроки выполнения задачи, если она Вам понятна. Если же есть вопросы - задавайте. Сайт на Jomla3 + VirtuMart 3 (последние версии, если уже нет, можем обновить). Адрес сайта: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт alumarket.ru 1. Левое меню немного раздвигаем на три части - http://prntscr.com/93nz75 (до алюминиевых ворот, до пвх-завес, и три последний ссылки) Между частями расстояние точек десять. 2. В блоке новостей слева выводим не 3, а 5 последний пунктов. 3. В ...Завершен8 лет назад
Кратко : есть сайт http://alkonark.ru/ Программист сдулся и не доделал несколько важных моментов. Нужно: 1) При нахождении в подкатегории, берётся заголовок из родительской. Вот пример http://alkonark.ru/simptomatika/abstinentnyj-sindrom/ Нужно чтобы присваивался свой (довольно логично.. правда?) 2) Нужно сделать кольцевую ...Завершен8 лет назад