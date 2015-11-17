Требуется специалист по CS-Cart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка84 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист по CS-Cart, НЕ СТУДИЯ.

Большой объем работ:

настройка не стандартной синхронизации с 1с

написание модулей и скриптов

настройка движка по ТЗ

работа с шаблоном

8 лет назад
7a6a
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад