Необходимо написать CMS для сайта отзывов. Одностраничник, сайт должен уметь 2 вещи для пользователя: - отсортировать и прочитать отзывы по нескольким категориям - оставить свой отзыв в категорию Я через cms должен: - модерировать отправляемые мне отзывы - менять теги, описание ...
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Требуется специалист по CS-Cart, НЕ СТУДИЯ.
Большой объем работ:
настройка не стандартной синхронизации с 1с
написание модулей и скриптов
настройка движка по ТЗ
работа с шаблоном
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