Устранить проблемы интеграции 1С ТиС 8.3 и OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки69 просмотров
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На данный момент имеются несколько проблем, которые нужно будет исправить:

1. На сайт выгружается помеченный на удаление товар

2. Некоторый товар на сайт выгружаться не должен

3. Сайт медленно работает.

Необходимы работы как со стороны Opencart, так и со стороны 1С. В отклике прошу

указать ориентировочную стоимость ваших услуг.

Обязательное условие: работа через договор с юрлицом по б/н.

OpenCart
8 лет назад
dnkroz
Максим 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад