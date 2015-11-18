Устранить проблемы интеграции 1С ТиС 8.3 и OpenCart

На данный момент имеются несколько проблем, которые нужно будет исправить:

1. На сайт выгружается помеченный на удаление товар

2. Некоторый товар на сайт выгружаться не должен

3. Сайт медленно работает.

Необходимы работы как со стороны Opencart, так и со стороны 1С. В отклике прошу

указать ориентировочную стоимость ваших услуг.

Обязательное условие: работа через договор с юрлицом по б/н.