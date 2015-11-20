Натянуть верстку на Yii

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки141 просмотр
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требуется натянуть верстку личного кабинета на YII

скрин вёрстки по ссылке: http://prntscr.com/9420zs

8 лет назад
NeTiK
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Pimentos
Юрий 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$28
2 дня
Отличный исполнитель, робота зделана быстро и качество. Рекомендую
Отличный заказчик. Своевременная оплата.