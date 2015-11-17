Доработать шаблон на wordpress

Сайт полностью готов, не работает несколько ссылок и кнопок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под wordpress сделать доску объявлений на базе шаблона "flatads classified" со следующим функционалом:
На сайт будут заходить заказчики и исполнители. Заказчик размещает
обьявление о том, какую фотографию он хочет получить и указывает
геопозицию того места где нужно произвести сьемку (используя готовую
функцию шаблона) и указывает сколько он готов заплатить за это или хочет
получить бесплатно. Исполнитель ищет объявления, используя фильтр
геолокации (встроенная функция в шаблон), читает условия. Далее
исполнитель делает необходимое фото и загружает на сайт в области этого
самого задания используя внутренний функционал (необходимо создать).
Заказчик видит, что появилось фото но с водяными знаками. Чистое фото он
получает только после оплаты. Необходимо,чтобы у заказчика был выбор
между работами исполнителей и он уже платил тому, чья работа понравилась
ему больше. Предусмотреть монетизацию через взимание процента от
проведенной сделки.
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