Доработать шаблон на wordpress

Под wordpress сделать доску объявлений на базе шаблона "flatads classified" со следующим функционалом:

На сайт будут заходить заказчики и исполнители. Заказчик размещает

обьявление о том, какую фотографию он хочет получить и указывает

геопозицию того места где нужно произвести сьемку (используя готовую

функцию шаблона) и указывает сколько он готов заплатить за это или хочет

получить бесплатно. Исполнитель ищет объявления, используя фильтр

геолокации (встроенная функция в шаблон), читает условия. Далее

исполнитель делает необходимое фото и загружает на сайт в области этого

самого задания используя внутренний функционал (необходимо создать).

Заказчик видит, что появилось фото но с водяными знаками. Чистое фото он

получает только после оплаты. Необходимо,чтобы у заказчика был выбор

между работами исполнителей и он уже платил тому, чья работа понравилась

ему больше. Предусмотреть монетизацию через взимание процента от

проведенной сделки.