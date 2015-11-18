CMS Joomla, switcher + slider

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок144 просмотра
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Добрый день.

На посадочной странице, CMS Joomla, необходимо реализовать функционал (скрин прикреплен):

- карусель из кружков с фото, центральный круг всегда большой. Фото с помощью стрелочек двигаются по кругу.

- когда фото попадает в большой кружок - внизу появляется информация об этом человеке.

*Заказчик только из Украины

**Указывайте сроки и стоимость

Joomla
8 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад