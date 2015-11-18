CMS Joomla, switcher + slider

Необходимо обновить сайт визитку сделанный на Joomla c 1.5.20 до последней версии. http://reklamanaasfalte.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
На посадочной странице, CMS Joomla, необходимо реализовать функционал (скрин прикреплен):
- карусель из кружков с фото, центральный круг всегда большой. Фото с помощью стрелочек двигаются по кругу.
- когда фото попадает в большой кружок - внизу появляется информация об этом человеке.
*Заказчик только из Украины
**Указывайте сроки и стоимость
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