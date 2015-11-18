Интернет-магазин на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки184 просмотра
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Нужно собрать интернет магазин с обменом данных из 1С.

Подробности потенциальному исполнителю.

Ваши предложения: стоимость часа работы; ссылки на портфель с битриксовыми работами.

8 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад