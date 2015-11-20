Обновление Joomla c 1.5.20 до последней версии

На данный момент имеются несколько проблем, которые нужно будет исправить: 1. На сайт выгружается помеченный на удаление товар 2. Некоторый товар на сайт выгружаться не должен 3. Сайт медленно работает. Необходимы работы как со стороны Opencart, так и ...