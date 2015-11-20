Обновление Joomla c 1.5.20 до последней версии

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки111 просмотров
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Необходимо обновить сайт визитку сделанный на Joomla c 1.5.20 до последней версии.

http://reklamanaasfalte.com/

Joomla
8 лет назад
waployal
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$23
2 дня
Валерий, спасибо! Все качественно сделал, всем рекомендую!
Буду рад сотрудничеству вновь=)