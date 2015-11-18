Доработать cms

$100
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка122 просмотра
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Нужно доработать vk.cc/3XOaF7

1.Сделать партнерскую программу 

2.Попрощаться с привязкой к домену

ТЗ дам в переписку. 

8 лет назад
ant1kvar
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад