Срочно доработать smtp модуль для битрикса

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки134 просмотра
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Или написать с нуля!! Срочно!!!!

Письма идут с неверной кодировкой!! Исправить надо срочно. Старый исполнитель на связь более не выходит! 

8 лет назад
WMDrakon
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад