Шаблон для dle 10.6

$25
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка118 просмотров
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Нужен шаблон наподобие www.ukviz.ru 

header вместо поиска улицы нужно просто номер телефона и email  

выпадающее меню обязательно как в сайте (дизайн меню не обязательно как на сайте, но цвет должен быть тот же) 

Новости и объявления: 

Новости жкх, новости ук, доска объявлений, – эти разделы должны показывать по категориям 

На главной странице без бокового меню [not-aviable="main"]боковое меню[/not-aviable] 

на других страницах боковое меню должен находится с лева 

В итоге должен получится дизайн+верстка шаблона для dle 10.6

8 лет назад
adamov1987
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад