Шаблон для dle 10.6

Нужен шаблон наподобие www.ukviz.ru

header вместо поиска улицы нужно просто номер телефона и email

выпадающее меню обязательно как в сайте (дизайн меню не обязательно как на сайте, но цвет должен быть тот же)

Новости и объявления:

Новости жкх, новости ук, доска объявлений, – эти разделы должны показывать по категориям

На главной странице без бокового меню [not-aviable="main"]боковое меню[/not-aviable]

на других страницах боковое меню должен находится с лева

В итоге должен получится дизайн+верстка шаблона для dle 10.6