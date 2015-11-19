Сайт джумла 1.5 виртуал март имеется выгрузка товаров в эксель, которая не работает - выдает 500 ошибку. Нужно найти и устранить причину.
Доделать синхронизацию битрикс и 1с. Правка шаблонов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В шаблон нужно интегрировать выбор торговых предложений
Настроить вывод аналогов товара (пользовательский справочник)
бюджет 6500 рублей.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт8 лет назад
сайт http://yakuthotel.ru/ система UMI разовая работа, правки, оплата по результату. Яндекс деньги.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть интерне-магазин на WordPress, шаблон - [url=http://themes.laborator.co/#theme=aurum]http://themes.laborator.co/#theme=aurum[/url] с WooCommerce, нужно решить следующие задачи: * Интеграция со службой логистики [url=http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/]http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/[/url] посредством их API. * Добавить платежный модуль я.кассаСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно внести правки по проектам. Все правки предельно простые. Сайты на Drupal. Нужно сделать оперативно.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Нужен шаблон наподобие www.ukviz.ru header вместо поиска улицы нужно просто номер телефона и email выпадающее меню обязательно как в сайте (дизайн меню не обязательно как на сайте, но цвет должен быть тот же) Новости и объявления: Новости жкх, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Из того, что требуется в первую очередь - ускорить работу сайта на Wordpress. Найти причины тормозов -> устранить. -Просканировать нагрузку от плагинов/скриптов - устранить особо тяжелые или заменить их. -Оптимизировать работу сервера. -Выполнить советы Google PageSpeed -Оптимизировать загрузку стилей/скриптов По ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Или написать с нуля!! Срочно!!!! Письма идут с неверной кодировкой!! Исправить надо срочно. Старый исполнитель на связь более не выходит!Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно доработать [url=http://vk.cc/3XOaF7]vk.cc/3XOaF7[/url], 1.Сделать партнерскую программу 2.Попрощаться с привязкой к домену ТЗ дам в переписку.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Требуется человек, готовый выполнить поставленные задачи: 1. Сдвинуть меню навигации. 2. Изменить местоположение логотипа, его допустимую ширину (ширина 160px) и высоту. Разместить слева от меню навигации. 3. Рекламный блок в шапке выровнять по центру над меню. 4. Заменить стандартную форму поиска на ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. На посадочной странице, CMS Joomla, необходимо реализовать функционал (скрин прикреплен): - карусель из кружков с фото, центральный круг всегда большой. Фото с помощью стрелочек двигаются по кругу. - когда фото попадает в большой кружок - внизу ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад