Доделать синхронизацию битрикс и 1с. Правка шаблонов

$100
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки129 просмотров
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В шаблон нужно интегрировать выбор торговых предложений

Настроить вывод аналогов товара (пользовательский справочник)

бюджет 6500 рублей.

8 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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