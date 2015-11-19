Доработка интернет-магазина на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки95 просмотров
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Есть интерне-магазин на WordPress, шаблон - http://themes.laborator.co/#theme=aurum с WooCommerce, нужно решить следующие задачи:

* Интеграция со службой логистики http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/ посредством их API. 

* Добавить платежный модуль я.касса

WordPress
8 лет назад
awpshko
Сергей 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад