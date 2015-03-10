alikfeld2

Александр alikfeld2

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Приложение для Одноклассников

    Здравствуйте. Необходимо разработать приложение для социальной сети Одноклассники (Flash-приложение). Смысл приложения такой: пользователю доступны шаблоны иллюстраций на различные темы (порядка 30 штук).  В каждом шаблоне есть специально отведенные места, которые кастомизируются. В частности, это лицо нарисованного персонажа, либо фотография ...

    Flash
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контентный проект под ключ

    Добрый день. Нужно создать контентный портал.  Пример - www.internet-technologies.ru Список разделов и другие требования сможем предоставить. Интересует вопрос выбора CMS и стоимости создания проекта, аналогичному приведенному выше. Спасибо.

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Кандидатская диссертация на строительную тему

    $600

    Добрый день. Найду человека, способного помочь написать кандидатскую диссертацию на тему информационного обеспечения строительного проекта. План работы, примеры необходимой литературы имеется. Написаны две ВАК-статьи на тему диссертации. Оплата по частям (по главам), по договоренности.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реферат на строительную тему

    Добрый день. Необходимо написать реферат на строительную тему. Приблизительная тема – Оптимизация информационных потоков на строительной площадке. Желательно иметь опыт написания на строительные темы. Спасибо.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автоматизированный SEO-отчет

    Добрый день. Есть задача написать систему, формирующую автоматизированный SEO-аудит сайта. На вход задается только URL. Важный момент: все сайты, вносящиеся в систему созданы в рамках одной CMS (самописная) — это упрощает работу. Вот примерный список требований к отчету: - ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать инструкции по SEO для CMS

    Добрый день! Задача следующая. Существует одна CMS, на которой создаются сайты. Необходимо написать ряд статей-инструкций с рекомендациями по внутренней оптимизации сайтов, создающихся на данной CMS. Потребуется изучить данную CMS на предмет SEO. C грамотным и полезным ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Красиво обрезать картинки

    Добрый день! Допустим, есть 20 картинок — скриншотов главных страниц разных сайтов. Мне нужно подогнать все эти картинки под один размер так, чтобы они прилично выглядели. Работа простая, но сам не умею это делать. Спасибо.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшая работа по фотошопу

    Добрый день! Есть .psd файл (в приложении) На нем изображены 4 фасада одного дома. На фасадах подсвечиваются окна. Наша задача для каждой из квартир дома сделать подсветку нужных окон. Список в какой квартире какие окна нужно подсветить я пришлю, вместе ...

    Photoshop
    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайты на конструкторе сайтов

    $50

    Здравствуйте. Нам нужно создать сайты на конструкторе сайтах – wix.com, umi.ru, setup.ru. Сайт состоит из пяти типовых страниц. На каждый сайт будет предоставлено ТЗ. Также, есть написанный общее ТЗ на создание сайта в конкретном конструкторе. ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт на конструкторе сайта

    $50

    Здравствуйте. Нам нужно создать сайт на конструкторе сайтах – wix.com, umi.ru, setup.ru. Сайт состоит из пяти типовых страниц. На каждый сайт будет предоставлено ТЗ. Также, есть написанный общее ТЗ на создание сайта в конкретном конструкторе. ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзор на сайта в Википедии

    Добрый день. Нам нужно сделать обзор на сайт в виде статьи на Википедии. Очень желательно, чтобы вы до этого имели опыт работы в Вики, а также умели делать обзоры на Интернет-проекты. Спасибо.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист службы поддержки удаленно

    Добрый день. Существует Интернет-проект в сфере электронной коммерции. Каждый день поступают обращения от пользователей через телефон, электронную почту и онлайн-консультант. Требуется человек или два, который будет отвечать на такие заявки. Потребуется иметь устойчивое соединение с ...

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист службы поддержки удаленно

    Добрый день. Существует Интернет-проект в сфере электронной коммерции. Каждый день поступают обращения от пользователей через телефон, электронную почту и онлайн-консультант. Требуется человек или два, который будет отвечать на такие заявки. Потребуется иметь устойчивое соединение с ...

    Служба поддержки13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист удаленной службы поддержки

    Добрый день. Существует Интернет-проект в сфере электронной коммерции. Каждый день поступают обращения от пользователей через телефон, электронную почту и онлайн-консультант. Требуется человек или два, который будет отвечать на такие заявки. Потребуется иметь ...

    Служба поддержки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание аналогичного сайта

    Добрый день. Есть задача сделать аналогичный по дизайну и функциям сайт. Вот - http://2112211.ru/ Весь контент с меня. Можно использовать какой-нибудь шаблон. CMS не принципиальна, но лучше WordPress. Интересует стоимость вопроса. Работа только через СБР. Спасибо.

    WordPress
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарезка иконок

    Приветствую. Задача такая. На входе дается векторный файл с определенным количеством клипарта. Пример — http://www.shutterstock.com/ru/pic-176669696/stock-vector-arrow-icons-set-isolated-on-gray-background-vector-illustration-graphic-design-editable-for.html?src=8KbspkaAhdkLPSCOJVkhJA-1-48 Мне нужно порезать каждый элемент на отдельные векторные файлы. Всего таких элементов у нас будет в районе 500-1000 штук. Вторая задача. Иногда клипарт мне нужно будет локализовать ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Написать статью по курсовой
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!
Оксана сделала все очень грамотно и быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
$500
6 баллов
10 лет назад
SEO-продвижение сайта
Не хотел бы вспоминать этого заказчика. Но раз вынудили написать ответный отзыв, то моё мнение - не рекомендую.
Работа по проекту выполняется.
Ответный отзыв
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
$650
0 баллов
10 лет назад
Продвинуть сайт
Заказчик на связь не выходит. Висит долг по двум сайтам.
Работа выполняется.
Ответный отзыв
cornpott
Евгений 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Помощь в фотошопе.
Приятно работать с данным заказчиком. Адекватные запросы. Задачу ставит конкретно и понятно. Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.
Евгений профессионально помог обработать картинки в фотошопе. Очень быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
GolodYK
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Описать проект по RUP
Александр был всегда на связи. Оплата вовремя. Все предварительные договоренности были выполнены. Рекомендую.
Алексей очень выручил и профессионально выполнил работу. Очень рекомендую!
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