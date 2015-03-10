Здравствуйте. Необходимо разработать приложение для социальной сети Одноклассники (Flash-приложение). Смысл приложения такой: пользователю доступны шаблоны иллюстраций на различные темы (порядка 30 штук). В каждом шаблоне есть специально отведенные места, которые кастомизируются. В частности, это лицо нарисованного персонажа, либо фотография ...
Александр alikfeld2alikfeld2
- Разработка игр2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно создать контентный портал. Пример - www.internet-technologies.ru Список разделов и другие требования сможем предоставить. Интересует вопрос выбора CMS и стоимости создания проекта, аналогичному приведенному выше. Спасибо.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $600
Добрый день. Найду человека, способного помочь написать кандидатскую диссертацию на тему информационного обеспечения строительного проекта. План работы, примеры необходимой литературы имеется. Написаны две ВАК-статьи на тему диссертации. Оплата по частям (по главам), по договоренности.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно сделать незначительную правку по верстке для сайта на Битрикс. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно сделать буквально несколько небольших правок на сайте (Битрикс). Спасибо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо написать реферат на строительную тему. Приблизительная тема – Оптимизация информационных потоков на строительной площадке. Желательно иметь опыт написания на строительные темы. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть задача написать систему, формирующую автоматизированный SEO-аудит сайта. На вход задается только URL. Важный момент: все сайты, вносящиеся в систему созданы в рамках одной CMS (самописная) — это упрощает работу. Вот примерный список требований к отчету: - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Задача следующая. Существует одна CMS, на которой создаются сайты. Необходимо написать ряд статей-инструкций с рекомендациями по внутренней оптимизации сайтов, создающихся на данной CMS. Потребуется изучить данную CMS на предмет SEO. C грамотным и полезным ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на битриксе. Нужно добавить несколько страниц и разместить на них фотографии. Очень просто.HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Допустим, есть 20 картинок — скриншотов главных страниц разных сайтов. Мне нужно подогнать все эти картинки под один размер так, чтобы они прилично выглядели. Работа простая, но сам не умею это делать. Спасибо.Баннеры13 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Ест сайт на битриксе. Мне нужно срочно поменять заставку главной страницы одну на другую. Есть доступ только в админку.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Есть .psd файл (в приложении) На нем изображены 4 фасада одного дома. На фасадах подсвечиваются окна. Наша задача для каждой из квартир дома сделать подсветку нужных окон. Список в какой квартире какие окна нужно подсветить я пришлю, вместе ...Обработка фотографий14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нам нужно создать сайты на конструкторе сайтах – wix.com, umi.ru, setup.ru. Сайт состоит из пяти типовых страниц. На каждый сайт будет предоставлено ТЗ. Также, есть написанный общее ТЗ на создание сайта в конкретном конструкторе. ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нам нужно создать сайт на конструкторе сайтах – wix.com, umi.ru, setup.ru. Сайт состоит из пяти типовых страниц. На каждый сайт будет предоставлено ТЗ. Также, есть написанный общее ТЗ на создание сайта в конкретном конструкторе. ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нам нужно сделать обзор на сайт в виде статьи на Википедии. Очень желательно, чтобы вы до этого имели опыт работы в Вики, а также умели делать обзоры на Интернет-проекты. Спасибо.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Существует Интернет-проект в сфере электронной коммерции. Каждый день поступают обращения от пользователей через телефон, электронную почту и онлайн-консультант. Требуется человек или два, который будет отвечать на такие заявки. Потребуется иметь устойчивое соединение с ...Служба поддержки10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Существует Интернет-проект в сфере электронной коммерции. Каждый день поступают обращения от пользователей через телефон, электронную почту и онлайн-консультант. Требуется человек или два, который будет отвечать на такие заявки. Потребуется иметь устойчивое соединение с ...Служба поддержки13 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Существует Интернет-проект в сфере электронной коммерции. Каждый день поступают обращения от пользователей через телефон, электронную почту и онлайн-консультант. Требуется человек или два, который будет отвечать на такие заявки. Потребуется иметь ...Служба поддержки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть задача сделать аналогичный по дизайну и функциям сайт. Вот - http://2112211.ru/ Весь контент с меня. Можно использовать какой-нибудь шаблон. CMS не принципиальна, но лучше WordPress. Интересует стоимость вопроса. Работа только через СБР. Спасибо.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Приветствую. Задача такая. На входе дается векторный файл с определенным количеством клипарта. Пример — http://www.shutterstock.com/ru/pic-176669696/stock-vector-arrow-icons-set-isolated-on-gray-background-vector-illustration-graphic-design-editable-for.html?src=8KbspkaAhdkLPSCOJVkhJA-1-48 Мне нужно порезать каждый элемент на отдельные векторные файлы. Всего таких элементов у нас будет в районе 500-1000 штук. Вторая задача. Иногда клипарт мне нужно будет локализовать ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт9 лет назад