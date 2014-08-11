Специалист удаленной службы поддержки

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт11 заявок404 просмотра

Добрый день.

Существует Интернет-проект в сфере электронной коммерции.

Каждый день поступают обращения от пользователей через телефон, электронную почту и онлайн-консультант.

Требуется человек или два, который будет отвечать на такие заявки. Потребуется иметь устойчивое соединение с Интернетом, гарнитуру и скайп.

Главное требование — грамотный русский язык.

Работа с 10:00 до 22:00. В течение смены, как правило, поступает 7-8 звонков, 30-40 писем через электронную почту и 50-60 диалогов через онлайн-консультант. Всему научим, вопросы все задаются однотипные чаще всего.

Оплата 1000 рублей в день.

11 лет назад
alikfeld2
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оператор для приема звонков

    Простая, но постоянная подработка — прием звонков! Интернет-магазин косметики мертвого моря. Отличная работа для тех, кто в любое время может ответить на телефон, оторваться и поговорить. Звонки нужно принимать ежедневно с 10 ...

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист в Call-центр

    Добрый день! Необходим человек, который бы привлекал в нашу компанию крупных поставщиков, в основном инфотоваров. В день нужно будет совершать по 25 звонков. ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сотрудник call-центра

    Объвляется набор на вакансию «Удаленный менеджер по холодным звонкам»' главной задачей которого является привлечение корпоративных клиентов. Компания занимается организацией пейнтбольных игр и активного отдыха. Требуется девушка для удаленной работы на дому ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется администратор групп в социальных сетях

    Развивающаяся компания, оказывающая услуги по приобретению мебели из Китая, ищет сотрудника на должность администратора групп в социальных сетях. 1) В контакте, https://vk.com/ecomaxtour 2) В одноклассниках, http://odnoklassniki.ru/ecomaxtour 3) В инстаграмм, http://instagram.com/ecomaxtour 4) B Youtube, http://www.youtube.com/channel/UC2o7dlHgHiu2YX34nCBpZLw ...

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оператор на телефон (на выходные дни)

    $280

    В интернет-магазин требуется оператор на телефон на выходные дни. График работы СБ-ВС с 10-00 по 20-00 (по Мск.) Тематика интернет-магазина – освещение, текстиль. Регион исполнителя не важен. Затрат на связь нет, ...

    Служба поддержки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поиск порталов по недвижимости, переписка с ними

    Есть агентство недвижимости. Помимо всего прочего, агентство заинтересовано в постоянном притоке контактов собственников квартир, с которыми мы заключаем договора на продажу/аренду их квартир, а также в распространении объявлений о продаже/аренде квартир, с которыми мы ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • HR-менеджер

    В IT компанию на постоянную работу требуется HR-менеджер. Вы будете подыскивать новых сотрудников для нашей компании и взаимодействовать с участниками нашей команды. Наши требования к кандидату: - Грамотная устная и письменная речь. ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется модератор на сайт

    $30

    На долгий срок требуется модератор на сайт с бесплатными программами. Необходимо не реже чем 3 раза в неделю обновлять софт. За его обновлением можно следить со следующих сайтов soft.oszone.net, biblprog.org.ua/ru, majorgeeks.com. При ...

    Служба поддержки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сотрудник CALL центра (телефонный диспетчер)

    $350

    Требуется для удаленной работы на дому сотрудник CALL центра (телефонный диспетчер). Задача - прозвон и подтверждение заявок приходящих на интернет сайт. График работы 7 дней/неделю, 5 часов в день. Прозвон заявок по ...

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад