Специалист удаленной службы поддержки

Добрый день.

Существует Интернет-проект в сфере электронной коммерции.

Каждый день поступают обращения от пользователей через телефон, электронную почту и онлайн-консультант.

Требуется человек или два, который будет отвечать на такие заявки. Потребуется иметь устойчивое соединение с Интернетом, гарнитуру и скайп.

Главное требование — грамотный русский язык.

Работа с 10:00 до 22:00. В течение смены, как правило, поступает 7-8 звонков, 30-40 писем через электронную почту и 50-60 диалогов через онлайн-консультант. Всему научим, вопросы все задаются однотипные чаще всего.

Оплата 1000 рублей в день.