Простая, но постоянная подработка — прием звонков! Интернет-магазин косметики мертвого моря. Отличная работа для тех, кто в любое время может ответить на телефон, оторваться и поговорить. Звонки нужно принимать ежедневно с 10 ...
Специалист удаленной службы поддержки
Добрый день.
Существует Интернет-проект в сфере электронной коммерции.
Каждый день поступают обращения от пользователей через телефон, электронную почту и онлайн-консультант.
Требуется человек или два, который будет отвечать на такие заявки. Потребуется иметь устойчивое соединение с Интернетом, гарнитуру и скайп.
Главное требование — грамотный русский язык.
Работа с 10:00 до 22:00. В течение смены, как правило, поступает 7-8 звонков, 30-40 писем через электронную почту и 50-60 диалогов через онлайн-консультант. Всему научим, вопросы все задаются однотипные чаще всего.
Оплата 1000 рублей в день.
Заявки фрилансеров
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