Специалист в Call-центр

Добрый день!

Необходим человек, который бы привлекал в нашу компанию крупных поставщиков, в основном инфотоваров.

В день нужно будет совершать по 25 звонков.

Всю нужную информацию мы готовы предоставить!

Указываете пожалуйста свои цены в ответах на проект.

Работа постоянная и долговременная, зарплата фиксированная в месяц.