Поднять сайт, WSOD на Drupal после переноса на VDS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Завершен5 заявок182 просмотра

Хостинг перенес сайт в автоматическом режиме на VDS.

После этого сайт отвечает белым экраном смерти.

Сайт на Drupal, php 5.3.3.

Web serverApache/2.2.3 (CentOS)

Доступ через ISP и VDS manager.

CentOSDrupalPHP
11 лет назад
Constantine_mws
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$10
1 день
Справился за короткий срок, свое дело знает на все 100%. Выполнил больше работы чем нужно. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Отличный заказчик, оплата сразу! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
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