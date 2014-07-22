Объвляется набор на вакансию «Удаленный менеджер по холодным звонкам»' главной задачей которого является привлечение корпоративных клиентов. Компания занимается организацией пейнтбольных игр и активного отдыха. Требуется девушка для удаленной работы на дому ...
Поднять сайт, WSOD на Drupal после переноса на VDS
Хостинг перенес сайт в автоматическом режиме на VDS.
После этого сайт отвечает белым экраном смерти.
Сайт на Drupal, php 5.3.3.
Web serverApache/2.2.3 (CentOS)
Доступ через ISP и VDS manager.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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