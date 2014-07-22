Constantine_mws

Константин Дармостук Constantine_mws

 
29 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Поднять сайт, WSOD на Drupal после переноса на VDS
Отличный заказчик, оплата сразу! Рекомендую!
Справился за короткий срок, свое дело знает на все 100%. Выполнил больше работы чем нужно. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
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