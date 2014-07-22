Constantine_mws

Оцінити і внести правки описані в прикріпленному файлі
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо оценить сроки и стоимость внесения правок описанных в приложеном файлеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $30
Продолжительность видео примерно 20 секунд, представление компании и услуг. Все необходимые контакты после соглашенияВидеомонтаж13 заявокЗакрыт9 лет назад
Предлагайте цены на разработку прототипа для интернет магазина. Желательно иметь портфолио.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте http://pharma-personnel.com.ua/ нужно внедрить ТЗ. Сайт создан на zend framework. Помимо заданий в ТЗ дополнительно нужно устранить следующие ошибки : -При изменении данных в админке, Работодателю перестают приходить письма. -Письма ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Собрать контактную базу данных предпирятий Киева. Интересуют сроки, количество, источники.Базы данных3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Хостинг перенес сайт в автоматическом режиме на VDS. После этого сайт отвечает белым экраном смерти. Сайт на Drupal, php 5.3.3. Web serverApache/2.2.3 (CentOS) Доступ через ISP и VDS manager.Служба поддержки1 исполнительЗавершен9 лет назад