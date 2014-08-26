Необходимо перевести шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/50757.html на русский. Все подробности в л/с.
Разработка прототипа интернет магазина
Предлагайте цены на разработку прототипа для интернет магазина.
Желательно иметь портфолио.
Заявки фрилансеров
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