Доработка фильтра поиска интернет магазина.

Здравствуйте.

Имеется интернет-магазин по продаже шин и дисков. На платформе VamShop. Необходимо доработать фильтр поиска. А именно, когда нет товара в наличии в этом случае сообщается "нет в наличии" и нет кнопки "купить" добавить

1. "Показать наличие в этом размере других производителей".

И по возможности:

2. "Сообщить о приходе" - тогда запрос должен приходить на эл.почту магазина.