Есть прайс импорта, который загружал как то программист, с которым ранее работал. Сейчас он пропал. Я немогу загрузить этот его прайс импорта. Есть 2 варианта: 1. Как то загрузить ...
Доработка фильтра поиска интернет магазина.
Здравствуйте.
Имеется интернет-магазин по продаже шин и дисков. На платформе VamShop. Необходимо доработать фильтр поиска. А именно, когда нет товара в наличии в этом случае сообщается "нет в наличии" и нет кнопки "купить" добавить
1. "Показать наличие в этом размере других производителей".
И по возможности:
2. "Сообщить о приходе" - тогда запрос должен приходить на эл.почту магазина.
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