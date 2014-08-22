Исправить магазин Opencart

$14
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Закрыт2 заявки118 просмотров

Выполнить ТЗ по сайту podarok9.ru

Если кратко- сделать так, что бы при сворачивании окна -сайт принимал нормальную форму, как это было в исходнике. Убрать лишние ф-ции, что-то изменить/редактировать.

Внимательно читаем ТЗ, потом пишите.

Сроки пишите.

Opencart
11 лет назад
nxt111
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров