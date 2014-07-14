Выполнить ТЗ по сайту podarok9.ru Если кратко- сделать так, что бы при сворачивании окна -сайт принимал нормальную форму, как это было в исходнике. Убрать лишние ф-ции, что-то изменить/редактировать. Внимательно читаем ТЗ, потом пишите. Сроки пишите.