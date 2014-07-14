nxt111

Максим Петров nxt111

 
33 годаРоссия/Пермь
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Небольшие правки сайта на Опенкарт
Все норм
Все было сделано согласно ТЗ, очень быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Залить html на хостинг и редактировать
Отличный заказчик. Постоянная связь, четкая постановка задачи и быстрая оплата. Спасибо. Рекомендую!
Все сделано быстро, согласно ТЗ.
Ответный отзыв