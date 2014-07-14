Выполнить техническое задание. Срок 1-2 дня.
- $15Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Выполнить ТЗ, срок 1-2 дня. ТЗ можно скачать тут – yadi.sk/i/ceFfnccsiL9ZBСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $7
Сайт podarok9.ru 1) В оформлении заказа – способ доставки сделать возможность писать буквы – Пр.: от 300р. Сейчас ставит ноль. 2) В футере поменять телефон на тот, который вверху сайта. 3) Убрать в корзине всплывающие ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $14
Выполнить ТЗ по сайту podarok9.ru Если кратко- сделать так, что бы при сворачивании окна -сайт принимал нормальную форму, как это было в исходнике. Убрать лишние ф-ции, что-то изменить/редактировать. Внимательно читаем ТЗ, потом пишите. Сроки пишите.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $8
Есть сайт podarok9.ru . На маленьком экране ( или когда сделать браузер поменьше) получается что под названием непонятное размещение картинок. Нужно сделать так, как в исходнике - http://themes.venzastudio.com/?theme=Gazal-OC - телефон должен уходить ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $15
Залить html на хостинг и редактировать, согласно ТЗ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад