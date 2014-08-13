Исправить небольшой косяк на сайте.

Есть сайт podarok9.ru . На маленьком экране ( или когда сделать браузер поменьше) получается что под названием непонятное размещение картинок.

Нужно сделать так, как в исходнике - http://themes.venzastudio.com/?theme=Gazal-OC - телефон должен уходить ниже и фон поиска тоже должен быть на месте.