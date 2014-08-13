Небольшие правки по вёрстке (html)

Добрый день. Имеется сайт на битриксе, нужно сделать несколько правок в хтмл.

1) http://joxi.ru/zIvbU4wyTJCoLo3q58k

2) http://joxi.ru/XNi_UxjKTJAeVDNH9Zk стилизация

Форма сама сверстана и готова, нужно только сделать для нее стили

3) http://joxi.ru/UNzbU_3JTJD_R_6CpF4

Для этого пункта надо взять скрипт из раздела "магазин" http://yamixail.tmweb.ru/catalog/ и вставить его вместо товаров в окно которое появляется при нажатии на "все товары"

Отвечу на вопросы. Оплата через киви-кошелек, бюджет до 500 рублей, сделать нужно сегодня