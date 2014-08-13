Добрый день. Необходимо поставить заглушку, пока сайт разрабатывается…с учётом дизайна визитки и логотипа. Ну и написать - "скоро здесь будет сайт" или что-то в этом роде. ...
Небольшие правки по вёрстке (html)
Добрый день. Имеется сайт на битриксе, нужно сделать несколько правок в хтмл.
1) http://joxi.ru/zIvbU4wyTJCoLo3q58k
2) http://joxi.ru/XNi_UxjKTJAeVDNH9Zk стилизация
Форма сама сверстана и готова, нужно только сделать для нее стили
3) http://joxi.ru/UNzbU_3JTJD_R_6CpF4
Для этого пункта надо взять скрипт из раздела "магазин" http://yamixail.tmweb.ru/catalog/ и вставить его вместо товаров в окно которое появляется при нажатии на "все товары"
Отвечу на вопросы. Оплата через киви-кошелек, бюджет до 500 рублей, сделать нужно сегодня
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $70
Добрый день. Необходимо сверстать сайт и натянуть его на CMS. Примеры страниц: https://yadi.sk/d/EVkhuDG0cCuiu В ответах пишите стоимость и сроки, а также предпочтительную CMSЗавершен10 лет назад
- $500
Имеется готовый шаблон http://themeforest.net/item/flamingo-agency-freelance-portfolio-theme/full_screen_preview/6077145 (все файлы предоставлю). Необходимо внести изменения в верстку + спрограммировать дополнительный функционал (оплата PayPal – можно и на основе каких нибудь плагинов Wordpress, тоже самое касается и другого функционала). Также необходимо ...Закрыт11 лет назад
- $20
Для автоматического формирования заказа в интернет магазине требуется сверстать в HTML бланки для почтовых отправлений, куда будут автоматически подставляться данные заказа. Нужно сверстать 6 страничек. Размеры бланков даны, нужно подогнать так, чтобы при печати на ...Закрыт11 лет назад
Требуется верстальщик для периодической работы. Человек с которым работал постоянно занят. 1-2 заказа в месяц. Укажите приблизительную цену верстки страницыHTML-верстка48 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Доброго времени суток! Есть сайт - http://golden-city.ru/ Мы сменили ему дизайн, макеты уже готовы, все есть в PSD, вот они: Главная: http://goo.gl/mS5QUm Страница контактов: http://goo.gl/S5HXxm Страница новости: http://goo.gl/4pRt3O ...Завершен11 лет назад
Уважаемые, Коллеги! Ввиду открывающихся новых возможностей за рубежом стал вопрос о наличии нормального сайта с портфолио для новой веб-студии. Всех одержимых, в хорошем смысле, просьба предлагать свои услуги по ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте фрилансеры. требуется сверстать и натянуть интернет магазин на cms Битрикс. 10 страниц. всем кандидатам отправлю дизайн в jpgЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо выполнить кроссбраузерную валидную верстку страниц сайта (всего 4 страницы): Макеты: https://www.dropbox.com/sh/fgbhi34r6o1qih8/AAD7Yd91WZDXvsBVnF1ar18da Верстка должна быть без горизонтальной прокрутки при ширине от 1024, соответствовать макету в IE9+. Chrome, Safari, ...Завершен11 лет назад