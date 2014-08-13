Сверстать почтовые бланки

Для автоматического формирования заказа в интернет магазине требуется сверстать в HTML бланки для почтовых отправлений, куда будут автоматически подставляться данные заказа. Нужно сверстать 6 страничек. Размеры бланков даны, нужно подогнать так, чтобы при печати на принтере все попадало в нужный физический размер, так как бланки официальные с почты России и EMS.

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