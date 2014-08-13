Добрый день. Необходимо поставить заглушку, пока сайт разрабатывается…с учётом дизайна визитки и логотипа. Ну и написать - "скоро здесь будет сайт" или что-то в этом роде. ...
Сверстать почтовые бланки
Для автоматического формирования заказа в интернет магазине требуется сверстать в HTML бланки для почтовых отправлений, куда будут автоматически подставляться данные заказа. Нужно сверстать 6 страничек. Размеры бланков даны, нужно подогнать так, чтобы при печати на принтере все попадало в нужный физический размер, так как бланки официальные с почты России и EMS.
20 долл. 1 -2 дня
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