Сделать заглушку

Добрый день.

Необходимо поставить заглушку, пока сайт разрабатывается…с учётом дизайна визитки и логотипа.

Ну и написать - "скоро здесь будет сайт" или что-то в этом роде.

P.S. заглушка должна быть самая простая, в html без всяких фитчей и тд…

P.S.S. - в приложенном файле указан ПРИМЕР того, что я хочу видеть. С меня логотип.