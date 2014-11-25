Сделать заглушку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен38 заявок593 просмотра

Добрый день.

Необходимо поставить заглушку, пока сайт разрабатывается…с учётом дизайна визитки и логотипа.

Ну и написать - "скоро здесь будет сайт" или что-то в этом роде.

P.S. заглушка должна быть самая простая, в html без всяких фитчей и тд…

P.S.S. - в приложенном файле указан ПРИМЕР того, что я хочу видеть. С меня логотип.

HTML
10 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

oksuk1992
Оксана 
32 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Выполнено! Спасибо! рекомендую!
Качественная подача задания и качественный продукт. Своевременная оплата. В свою очередь - рекомендую!

Заявки фрилансеров

oksuk1992
Оксана 
32 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

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