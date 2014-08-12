есть сайт на joomla 2.5 в нем есть проблема - текст, который выводится модулем, находится не на одном уровне с текстом, который рядом написан. нужно текст, выводимый модулем немного ...
Правка таблицы в слайдере
Есть 2 таблицы, должны корректно перелистываться в слайдере.
Сейчас 1 таблица наезжает на другую
Нужно поправить стили или скрипт.
Ссылку на сайт в личку.
Выбранный исполнитель
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