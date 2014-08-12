Правка таблицы в слайдере

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок131 просмотр

Есть 2 таблицы, должны корректно перелистываться в слайдере.

Сейчас 1 таблица наезжает на другую

Нужно поправить стили или скрипт.

Ссылку на сайт в личку.

11 лет назад
IrinaBil
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Молодец. Все хорошо. Спасибо!
Всё отлично.. понятное задание..быстрая оплата.. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад