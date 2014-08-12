Подчеркивание ссылки с отступом

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок175 просмотров

Привести внешний вид ссылки в соответствии с макетом (более прозрачный и более темный зеленый, отступ у подчеркивания).

Сайт: newcity55.ru

Главная новость на главной.

11 лет назад
Bogachev11
Александр 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$3
1 день
Быстро, качественно, адекватно. Отличное знание css. Рекомендую)
Понравилось работать с Александром.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад