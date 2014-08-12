Требуется верстка лейдинга с эффектами параллакса по готовому PSD макету. Установка сайта на хостинг. Создание почтовых ящиков. Запуск счётчиков Настройка форм заявок - в письмах на почту должно быть видно ...
Верстальщик
Требуеться верстальщик сайтов в маркетиговое агенство
Объязанности:
→ Верстать сайты
→ В основном Landing Page
→ Быстро учиться
Условия работы:
→ Свободный график
→ Удалённая работа
→ Желание расти
→ Выполнения задания в срок
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