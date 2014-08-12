Сверстать и настроить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок237 просмотров

Необходимо сверстать и настроить главную страницу сайта под CMS Joomla. К заданию прилагается файл с макетом. Жду предложений по цене и по срокам исполнения.

Joomla
11 лет назад
barinoff76
Олег 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Кирилл очень хороший, адекватный исполнитель. Работу сделал быстро и четко. Рекомендую всем как профессионального и грамотного исполнителя.
Понравилась работа с Олегом. Во время работы всегда был готов ответить на возникшие вопросы. Моментальная оплата, чёткое ТЗ. Только положительные впечатления. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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