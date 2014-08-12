Верстка мобильной версии сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок193 просмотра

Необходима верстка мобильной версии сайта по psd шаблонам.

Оплата - 1000 рублей.

Срок - 2 дня.

11 лет назад
andrey087
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Правка таблицы в слайдере

    $5

    Есть 2 таблицы, должны корректно перелистываться в слайдере. Сейчас 1 таблица наезжает на другую Нужно поправить стили или скрипт. Ссылку на сайт в личку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшая помощь по сайту

    есть сайт на joomla 2.5 в нем есть проблема - текст, который выводится модулем, находится не на одном уровне с текстом, который рядом написан. нужно текст, выводимый модулем немного ...

    Joomla
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать верстку сайта

    Сделать верстку сайта Макет предоставляю в приложении Нужно оптимально быстро - так как сроки горят

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подчеркивание ссылки с отступом

    $5

    Привести внешний вид ссылки в соответствии с макетом (более прозрачный и более темный зеленый, отступ у подчеркивания). Сайт: newcity55.ru Главная новость на главной.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Html верстка контента

    $50

    180 стр. вид каталога и подробное ТЗ во вложении yadi.sk/d/LQ_UjC0GX7jSP 1. Вся страница оборачивается в один контейнер: 2. В дальнейшем ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик

    $100

    Требуеться верстальщик сайтов в маркетиговое агенство Объязанности: → Верстать сайты → В основном Landing Page → Быстро учиться Условия работы: → Свободный график → ...

    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    11 лет назад