Верстка страниц портала

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Завершен25 заявок285 просмотров

Исходники здесь:

https://yadi.sk/d/AoDB9FsuZXPiF

Просьба точно оценить сроки и стоимость и вписать в заявку.

Большая просьба указать не фантастические, а реальные сроки, за которые сможете сделать, потому как дата готовности жесткая, поедет верстка - поедет весь график проекта, а сего допустить нельзя.

Заранее спасибо!

11 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$250
9 дней
Очень довольны сотрудничеством - выполнено все строго в указанный срок (для данного проекта было очень важно) с надлежащим качеством - были только мелкие правки, выполненные в тот же день. Большое спасибо!
Отличный заказчик, с четко поставленной задачей, без пустых замечаний. Оплата своевременна. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад